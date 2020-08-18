В Иркутской области разрешили открыться кинотеатрам

"С 18 августа в Иркутской области разрешено работать кинотеатрам. Соответствующий документ, вносящий изменения в указ губернатора № 59-уг (указ о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией - прим. ТАСС), подписал сегодня исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области с 18 августа разрешили открыться кинотеатрам, работа которых была приостановлена с конца марта из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заполнение кинозалов не должно превышать 50%. У работников кинотеатров в течение всей смены будут проверять температуру, их должны обеспечить защитными масками и перчатками, антисептиками для обработки рук. Дезинфицирующими салфетками или растворами должны обеспечить и посетителей. Кинотеатрам рекомендовано внедрить бесконтактные способы оплаты билетов и контроль при входе в кинозал. Интервалы между сеансами должны быть не менее получаса для проветривания и уборки залов. 3D-очки разрешается выдавать посетителям только при условии дезинфекции этих приспособлений. Всего Роспотребнадзор предъявляет к работе кинотеатров 28 требований.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 15 775 случаев заражения. В регионе за время пандемии 12 926 человек выздоровели, 177 умерли. Врио губернатора Игорь Кобзев ранее сообщал ТАСС, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Иркутской области начала стабилизироваться.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения. Уже разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. С 1 августа власти разрешили открыться заведениям общепита. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%.