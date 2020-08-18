В Красноярске после посещения кондитерской госпитализировали более 10 человек

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Кондитерскую Вellini group в Красноярске проверяют после госпитализации более 10 человек с острой кишечной инфекцией, которые заявляют, что их состояние ухудшилось после посещения данного общепита. Об этом во вторник сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"При получении информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди населения Красноярска незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования в целях установления путей и факторов инфицирования и ликвидации очага инфекционного заболевания. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия, приобретенного в организации общественного питания Вellini group", - сообщили в пресс-службе.

По данным управления на вторник, за медицинской помощью обратились 13 человек, госпитализированы 12 человек с течением заболевания средней степени тяжести.

Проводится отбор проб пищевых продуктов и сырья, смывы с оборудования, обследование сотрудников кондитерской.