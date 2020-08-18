В Омской области зарегистрировали еще два очага птичьего гриппа

"Да, два очага подтвердились, это Троицкое (Тюкалинский район - прим. ТАСС) и в Большереченском районе. Будет проводиться отчуждение птиц", - сказал Дрофа.

ОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Количество очагов птичьего гриппа увеличилось в Омской области до пяти. Как рассказал во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа, два очага этого заболевания выявлены в Тюкалинском и Большереченском районах.

Он добавил, что власти уже утвердили размер компенсаций, который будет выплачиваться за отчужденную птицу. "Там шесть видов птиц - от куриц до голубей", - отметил министр.

По его словам, компенсации будут выплачиваться после завершения карантина длительностью 21 день. "И население должно понимать, что если кто-то утаил птицу или завез ее в населенный пункт до окончания карантина, то карантин будет продлеваться, а выплаты переноситься", - пояснил Дрофа.

Первый очаг птичьего гриппа был выявлен в Омской области 12 августа в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в Крутинском и Нижнеомском районах. В этих муниципалитетах введены режим ЧС и карантин. Вся птица в хозяйствах в поселениях, где были случаи заражения птичьи гриппом, отчуждается и уничтожается.

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.