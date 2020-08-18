Сообщения о "минировании" суда и трех многоквартирных домов в Омске не подтвердились

ОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы не обнаружили опасных предметов в ходе проверки Омского областного суда и трех многоквартирных домов в Омске, которые были эвакуированы из-за поступивших сообщений о "минировании". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Проверочные мероприятия завершены. Предметов и веществ, представляющих опасность, не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

Омский областной суд и три многоквартирных дома в микрорайоне Амурский поселок в Омске были эвакуированы в первой половине дня во вторник после поступивших сообщений об угрозе взрыва.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.