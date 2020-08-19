Приангарье из-за пандемии недополучит 15,4 млрд рублей налога на прибыль организаций

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Бюджет Иркутской области по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса недополучит 15,4 млрд рублей налога на прибыль организаций, который является бюджетообразующим, сообщил в среду ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Это четвертая часть суммы, которую планировалось получить от сбора этого налога.

Налог на прибыль организаций, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы, обеспечивает около 43% доходов консолидированного бюджета Иркутской области. В 2019 году поступило 64,7 млрд рублей этого налога. В 2020 году планировалось получить 63,3 млрд.

"За полгода мы недополучили 5,2 млрд рублей [налога на прибыль]. А по году мы ожидаем недопоступление этого налога в размере 15,4 млрд рублей. Корректировки бюджета неизбежны", - сказал Кобзев, не уточнив, как именно планируется корректировать бюджет.

По словам главы региона, резкое падение налога на прибыль организаций - это основная причина потерь, которые несет консолидированный бюджет Иркутской области в период пандемии коронавируса. В целом выпадающие доходы по итогам 2020 года составят 18,5 млрд рублей. Наибольшие потери понесет областной бюджет, выпадающие доходы которого оцениваются в 17,3 млрд рублей. "Это порядка 12% собственных доходов региона, под которые расписаны расходные обязательства", - отметил Кобзев.

Общие потери местных бюджетов, по уточненным данным, оцениваются в 1,1 млрд рублей по итогам года. Правительство региона планирует поддержать муниципалитеты и направить им дополнительно 1 млрд рублей.

Бюджет Иркутской области на 2020 год изначально принимался с доходами в 176,1 млрд рублей, расходами - 184,6 млрд рублей, дефицитом - 8,5 млрд рублей, или около 5% от доходов. На сессии Законодательного собрания в мае депутаты приняли изменения в региональный бюджет, согласно которым доходная часть была увеличена на 10,7 млрд рублей, расходная - на 15,7 млрд. При этом дефицит достиг максимально допустимого уровня - 10% от объема доходов, или почти 14,8 млрд рублей. Доходы были увеличены за счет поступления целевых средств из федерального бюджета, расходы выросли, в том числе в связи с направлением средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 15 775 случаев заражения. В регионе за время пандемии 12 926 человек выздоровели, 177 умерли.

Кобзев ранее сообщал ТАСС, что ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Иркутской области начала стабилизироваться.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения. Уже разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. С 1 августа власти разрешили открыться заведениям общепита. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%. Под запретом остаются массовые мероприятия и работа ряда предприятий, в частности, бассейнов и кинотеатров. В регионе действует обязательный масочный режим.