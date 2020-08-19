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Пандемия COVID-19

Приангарье из-за пандемии недополучит 15,4 млрд рублей налога на прибыль организаций

Это четверть от суммы, которая должна была поступить в бюджет области в этом году от сбора налога

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Бюджет Иркутской области по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса недополучит 15,4 млрд рублей налога на прибыль организаций, который является бюджетообразующим, сообщил в среду ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Это четвертая часть суммы, которую планировалось получить от сбора этого налога.

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Налог на прибыль организаций, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы, обеспечивает около 43% доходов консолидированного бюджета Иркутской области. В 2019 году поступило 64,7 млрд рублей этого налога. В 2020 году планировалось получить 63,3 млрд.

"За полгода мы недополучили 5,2 млрд рублей [налога на прибыль]. А по году мы ожидаем недопоступление этого налога в размере 15,4 млрд рублей. Корректировки бюджета неизбежны", - сказал Кобзев, не уточнив, как именно планируется корректировать бюджет.

По словам главы региона, резкое падение налога на прибыль организаций - это основная причина потерь, которые несет консолидированный бюджет Иркутской области в период пандемии коронавируса. В целом выпадающие доходы по итогам 2020 года составят 18,5 млрд рублей. Наибольшие потери понесет областной бюджет, выпадающие доходы которого оцениваются в 17,3 млрд рублей. "Это порядка 12% собственных доходов региона, под которые расписаны расходные обязательства", - отметил Кобзев.

Общие потери местных бюджетов, по уточненным данным, оцениваются в 1,1 млрд рублей по итогам года. Правительство региона планирует поддержать муниципалитеты и направить им дополнительно 1 млрд рублей.

Бюджет Иркутской области на 2020 год изначально принимался с доходами в 176,1 млрд рублей, расходами - 184,6 млрд рублей, дефицитом - 8,5 млрд рублей, или около 5% от доходов. На сессии Законодательного собрания в мае депутаты приняли изменения в региональный бюджет, согласно которым доходная часть была увеличена на 10,7 млрд рублей, расходная - на 15,7 млрд. При этом дефицит достиг максимально допустимого уровня - 10% от объема доходов, или почти 14,8 млрд рублей. Доходы были увеличены за счет поступления целевых средств из федерального бюджета, расходы выросли, в том числе в связи с направлением средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 15 775 случаев заражения. В регионе за время пандемии 12 926 человек выздоровели, 177 умерли.

Кобзев ранее сообщал ТАСС, что ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Иркутской области начала стабилизироваться.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения. Уже разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. С 1 августа власти разрешили открыться заведениям общепита. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%. Под запретом остаются массовые мероприятия и работа ряда предприятий, в частности, бассейнов и кинотеатров. В регионе действует обязательный масочный режим.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичПандемия COVID-19
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