Промплощадка Байкальского ЦБК рассматривается под создание технопарка и развитие туризма

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассматривают три варианта развития промплощадки бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), остановленного в 2013 году. Это создание индустриального парка, размещение научно-образовательных и исследовательских центров, организация делового туризма, сообщил в среду ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

"На перспективу рассматриваем три варианта развития территории промплощадки БЦБК: создание индустриального парка, размещение научно-образовательных и исследовательских центров и создание инфраструктуры для организации делового туризма", - сказал Кобзев.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.

Первым оператором ликвидации отходов БЦБК была дочерняя структура Внешэкономбанка "ВЭБ Инжиниринг", однако ее проект был признан нереализуемым, так как в нем, в частности, не было учтено наличие черного щелока на промплощадке.

В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на 5,9 млрд рублей. Холдинг не представил технологию ликвидации отходов, в связи с чем в марте 2020 года власти передали подряд компании "Газэнергострой - экологические технологии". До 31 января новый оператор должен представить технологию утилизации отходов, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию.