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Режим ЧС ввели в одном из районов Иркутской области из-за лесного пожара

Площадь пожара в Нижнеилимском районе составляет 205 га, угрозы населенным пунктам нет

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Нижнеилимском районе Иркутской области из-за лесного пожара, который действует на площади 205 га, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Постановлением администрации Нижнеилимского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На территории района действует крупный лесной пожар на площади 205 га, из которых 35 га пройдено верховым огнем. Очаг находится в 15 км от ближайшего населенного пункта, угрозы для него не представляет", - говорится в сообщении.

Всего в Иркутской области в среду зарегистрированы лесные пожары на площади 2 144 га. Один очаг находится на землях Прибайкальского национального парка вблизи поселка Большие Коты. Он был обнаружен во вторник и на данный момент локализован.

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