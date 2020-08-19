Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась в этом году почти на 90%

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области в 2020 году сократилась почти на 90% по сравнению с прошлым пожароопасным сезоном. Об этом сообщил в среду ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

"Раньше была такая позиция: пожары в труднодоступных местах не тушили. В итоге за 2019 год в Иркутской области сгорело более 1,5 млн га леса. Сейчас мы видим статистику: пройденная огнем площадь в сравнении с прошлым годом сократилась на 87%. Показатели тушения лесных пожаров стали лучшими в Приангарье за последние 15 лет", - сказал Кобзев.

Он пояснил, что 80% лесных пожаров в этом году тушатся в первые сутки после их обнаружения, и это повлияло на улучшение показателей. Кроме того, с 32 млн га до 9 млн га была сокращена так называемая зона контроля, где возгорания не тушатся по причине их удаленности от населенных пунктов и труднодоступности территории. Также в борьбе с огнем максимально применяется авиация, в том числе при необходимости самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.

В пресс-службе министерства лесного комплекса ТАСС уточнили, что с марта, когда начался пожароопасный сезон, в регионе произошло 837 природных пожаров на площади 121 тыс. 477 га. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 1 тыс. 77 пожаров на площади 1,5 млн га.

В Иркутской области в среду зарегистрированы лесные пожары на площади 2 144 га. Один очаг находится на землях Прибайкальского национального парка вблизи поселка Большие Коты. Он был обнаружен во вторник и на данный момент локализован.

В Нижнеилимском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара, который действует на площади 205 га. Очаг находится в 15 км от ближайшего населенного пункта, угрозы для него не представляет.