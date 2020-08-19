В Красноярском крае создали туристско-рекреационный кластер

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Туристско-рекреационной кластер, куда вошли представители малого и среднего бизнеса, создали в Красноярском крае. Об этом в среду сообщает пресс-служба агентства по туризму Красноярского края.

"Соглашение о формировании и развитии туристско-рекреационного кластера Красноярского края подписано между агентством развития бизнеса, агентством по туризму и предпринимателями региона. В кооперацию вошли восемь субъектов малого и среднего бизнеса, а также региональный общественный фонд "Туристическая Мана". Координатором кластера является агентство по туризму Красноярского края, оператором - агентство развития бизнеса", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в агентстве по туризму региона, кластер не будет иметь территориальных границ, а сможет объединить представителей туротрасли из разных муниципалитетов края. Также в состав кластера могут войти образовательные, научные учреждения, некоммерческие и общественные организации, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

Участники могут, в частности, получить от государства субсидии на разработку бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов, сертификацию и лицензирование товаров и услуг, обучение персонала, проведение маркетинговых исследований и рекламно-информационных кампаний. Затраты предпринимателей на услуги привлеченных сторонних организаций составляют 5%, оставшуюся часть оплачивает агентство развития бизнеса.

По данным агентства по туризму, ежегодно край посещает более 770 тыс. туристов (последние данные за 2018 год, официальной статистики 2019 года еще нет). Ежегодный прирост туристического потока составляет 10%.

Заявки на участие в объединении потенциальные участники смогут отправлять в центр кластерного развития. Центр кластерного развития является структурным подразделением агентства развития бизнеса. Помимо туристско-рекреационного кластера, он курирует работу кластера производителей органической продукции, цифрового и "Арктического" кластера.