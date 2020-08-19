Глава Иркутской области увеличил доход в 2019 году на 1,1 млн рублей

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев задекларировал за 2019 год доход в размере свыше 10 млн 839 тыс. рублей, что на 1,1 млн больше, чем в 2018 году. Сведения о доходах главы региона опубликованы на сайте правительства Приангарья.

В собственности у Кобзева земельный участок площадью 578 кв. м, квартира площадью 138,4 кв. м и доля в размере 1/2 в квартиры площадью 47,5 кв. м, гараж и доля еще в одном гараже, автомобиль ВАЗ-21093. В пользовании у главы региона в 2019 году были квартира площадью 115,9 кв. м, жилой дом площадью 388,9 кв. м, номер в гостинице, два земельных участка площадью 1 тыс. и 1,9 тыс. кв. м, нежилое помещение 41,7 кв. м. Все имущество находится в России.

Супруга Кобзева задекларировала за 2019 год доход в ноль рублей. У нее в собственности автомобиль BMW X6 2011 года выпуска, а в пользовании - четыре квартиры, нежилое помещение, жилой дом, два гаража, три земельных участка.

В 2018 году Игорь Кобзев, согласно сведениями о доходах сотрудников МЧС России, размещенным на сайте ведомства, заработал 9 млн 690 тыс. рублей. У него были в собственности два земельных участка площадью 1 тыс. кв. м и 578 кв. м, квартира площадью 138,4 кв. м, гараж, жилой дом площадью 388,9 кв. м, доля в размере 1/2 в квартире площадью 47,5 кв. м, доля в гараже и легковой автомобиль ВАЗ-21093. Также у него в пользовании были две квартиры, нежилое помещение и земельный участок в аренде. Его супруга не имела дохода за 2018 год, в собственности у нее был только автомобиль BMW X6. В ее пользовании значились три квартиры, жилой дом и нежилое помещение.

12 декабря 2019 года в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Президент РФ в тот же день назначил врио губернатора Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.