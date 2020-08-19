В лесах Красноярского края в третий раз c начала года ввели режим ЧС из-за пожаров

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за сухой и жаркой погоды. Об этом в среду сообщило краевое министерство лесного хозяйства.

В соответствующем постановлении правительства отмечается, что режим вводится в связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах. Режим ЧС в лесах края уже дважды вводился с начала пожароопасного сезона 2020 года. Он действовал с 24 апреля по 12 мая, а также со 2 по 24 июля.

"В Красноярском крае введен режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен", - говорится в сообщении.

По данным краевого лесопожарного центра на 12:00 (08:00 мск), в регионе 76 лесных пожаров на общей площади - 37,7 тыс. га. Пожары действуют в восьми районах края. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие более 1000 человек, задействованы 105 единиц техники.

В прошлом году в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.