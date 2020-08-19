В СФУ заявили, что заключение договоров с единственным поставщиком не является нарушением

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет в Красноярске заключая договоры с единственным поставщиком, не нарушал законодательство при проведении закупок на объекты капитального строительства. Об этом говорится в официальном сообщении университета.

Как сообщалось ранее, Счетная палата РФ провела проверку университета при проведении закупок на объекты капитального строительства. По данным ведомства, при проведении закупок в 2014-2019 годах было осуществлено 122 закупки с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов 9,04 млрд рублей. При этом около 47% общего количества закупок на общую сумму 4,41 млрд рублей проведено университетом на неконкурентной основе.

"Аудиторами к неконкурентным закупкам были отнесены результаты торговых процедур, на участие в которых поступила только одна заявка и, в соответствии с требованиями закона, контракты были заключены с единственными участниками. Заключение контрактов с единственным поставщиком в данном случае не является нарушением законодательства о закупках", - говорится в сообщении.

Также Счетная палата отметила, что реконструкция лабораторного корпуса проводилась с задержкой на 16 месяцев, но университет не направил подрядчику требований об уплате пени. В университете заявили, что требования пени были предъявлено после приемки объекта. Также в университете заявили, что фактов нецелевого использования средств выявлено не было.

По данным Счетной палаты, бюджетные ассигнования на капитальные вложения в 2015-2019 годах составили по федеральной программе "Развитие образования 2016-2020 годы" 395 млн рублей, в рамках госпрограммы "Развитие образования" - 7,1 млрд рублей, в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" - 500 млн рублей, а также в рамках нацпроекта "Образование" - 1,3 млрд рублей.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России.