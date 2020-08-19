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Житель Красноярска осужден на шесть лет колонии за призывы к терроризму

По данным СК, мужчина активно призывал к осуществлению террористической деятельности, находясь в местах лишения свободы, после освобождения продолжил делать это через соцсети

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Житель Красноярска приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Собранные <...> доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Красноярска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) <...>. Приговором суда гражданину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в СК.

По данным СК, мужчина, находясь в местах лишения свободы, принял ислам и стал активно призывать к осуществлению террористической деятельности. После освобождения он на своей странице в социальной сети разместил комментарии, которые содержат признаки призывов к террористическим действиям.

Сообщается, что расследованием преступления занимались сотрудники ФСБ по краю.

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