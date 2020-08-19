Хакасия заключила соглашение с Минфином РФ о реструктуризации более 1,4 млрд руб. кредитов

ТАСС, 19 августа. Правительство Хакасии заключило соглашение с министерством финансов России о реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал глава республики Валентин Коновалов.

"Сегодня правительством Республики Хакасия совместно с Минфином РФ подписано соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов, что полностью освобождает республику от погашения долга в 2020 году. Речь идет о сумме 1 млрд 411 млн руб.", - написал Коновалов.

По его словам, с 2021-го по 2024 год ежегодные выплаты сократятся с 2,8 млрд до 705 млн рублей. С 2025-го по 2029 год остаток долга будет выплачиваться равными долями.

Как пояснила ТАСС замглавы республики - министр финансов региона Ирина Войнова, речь идет о реструктуризации кредитов на сумму порядка 12 млрд рублей, отметив, что она не затрагивает казначейский кредит на сумму 1,755 млрд рублей, привлеченный в феврале этого года. Сроки его гашения остаются прежними - 24 августа 2020 года, на эти цели власти региона привлекут коммерческий кредит Сбербанка. Войнова отметила, что казначейские кредиты гасятся в течение финансового года.

Государственный долг республики на 1 июня 2020 года составлял 22,5 млрд рублей, он увеличился с начала года на 1,8 млрд рублей, или на 8,7%. В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия при предыдущем главе региона была переведена на внешнее казначейское сопровождение.