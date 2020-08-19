На территории бывшего военного училища в центре Томска произошел второй за сутки пожар

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Бывший корпус Томского высшего военного командного училища связи (ТВМИКУС) загорелся в Томске, возгорание произошло на 4-м этаже заброшенного здания, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области. Это уже второй за сутки пожар на территории училища - во вторник загорелся соседний корпус, очаг возник также на четвертом этаже.

Ранее сообщалось, что пожар произошел во вторник днем в одном из корпусов ТВМИКУС. Площадь пожара составила 120 кв. метров - загорелись мусор на 4-м этаже и кровля здания.

"Возгорание на территории бывшего училища связи. В соседнем здании, они переходом соединены. Возгорание произошло на 4-м этаже. Сообщение поступило в 18:25 (14:25 мск)", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время комплекс заброшенных зданий ТВМИКУС принадлежит преимущественно городу и находится в собственности муниципалитета.