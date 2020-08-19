В здании бывшего училища в центре Томска потушили второй за сутки пожар

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел в среду вечером в одном из бывших корпусов Томского высшего военного командного училища связи (ТВМИКУС) в центре Томска. Это уже второй за сутки пожар на территории училища, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Бывший корпус ТВМИКУС загорелся вечером в среду в Томске, возгорание произошло на 4-м этаже заброшенного здания. Это уже второй за сутки пожар на территории училища. Во вторник загорелся соседний корпус, очаг возник также на четвертом этаже и был ликвидирован на площади 120 кв. метров - загорелись мусор и кровля здания.

Здания, где произошли пожары, соединены переходом. "Пожар ликвидирован в 19:13 (15:13 мск). Площадь пожара составила 40 кв. метров, пострадавших нет, обгорела обрешетка крыши. На месте работали 5 единиц техники и около 20 человек. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В настоящее время комплекс заброшенных зданий ТВМИКУС принадлежит преимущественно городу и находится в собственности муниципалитета.