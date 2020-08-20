Новосибирский институт создаст лабораторию анализа стойких органических загрязнителей

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Новосибирский институт органической химии (НИОХ) СО РАН, являющийся координационным центром Стокгольмской конвенции в РФ, планирует создать лабораторию по анализу стойких органических загрязнителей, сообщила ТАСС директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская.

"Мы сейчас создали у себя небольшой совет, который будет заниматься проблемами экологической безопасности. В планах - создание лаборатории по анализу стойких органических загрязнителей", - отметила Багрянская, не уточнив сроки создания лаборатории.

По ее словам, создание лаборатории будет профинансировано на внебюджетные средства института. Для функционирования лаборатории будет закуплено современное оборудование - высокочувствительные хроматографы. Кроме того, трое сотрудников института будут отправлены в Финляндию для обучения, а в 2021 году институт планирует расширить спектр органических соединений, анализ которых он способен выполнять.

В будущем институт, являющийся координационным центром Стокгольмской конвенции в РФ, планирует на базе новой лаборатории заняться проблемами обанкротившихся предприятий химической промышленности, представляющими экологическую опасность. Ранее директор института сообщала, что НИОХ СО РАН готов выступить в качестве эксперта проектов рекультивации ртутного цеха предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области для строительства завода по переработке отходов.

Научная организация уже сейчас имеет аккредитованную лабораторию, способную анализировать широкий спектр органических соединений. В частности, региональное министерство экологии и природных ресурсов планирует заключить с институтом договор для проведения отбора проб воздуха в Новосибирске для определения источника неприятного запаха, на который в последнее время жалуются жители города.

"В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области проводятся мероприятия по заключению государственного контракта с ФГБУ Новосибирский институт органической химии СО РАН. В рамках указанного контракта НИОХ СО РАН в сотрудничестве с подведомственным учреждением Росприроднадзора будет проводить отбор проб природных и сточных вод с последующей идентификацией в них загрязняющих веществ и сравнением результатов с предполагаемым источником загрязнения, а также отбор проб атмосферного воздуха с целью выявления и идентификации органических веществ, формирующих неприятные запахи", - сообщил ТАСС и. о. министра экологии и природных ресурсов Новосибирской области Евгений Рыжков.