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В ДТП в Иркутской области погибли четыре человека

Еще двое получили травмы

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло ночью в четверг в Иркутской области, в результате четыре человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Дорожный инцидент произошел сегодня около 02:00 (21:00 среды мск) на федеральной дороге А-331 "Вилюй". Вблизи села Покосное Братского района столкнулись автомобили Lada Granta и Toyota Vista. В результате случившегося 54-летний водитель, две пассажирки Lada 18 и 47 лет и 31-летний пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте до приезда бригады медиков", - говорится в сообщении.

Двое мужчин - водитель и пассажир Toyota Vista - госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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