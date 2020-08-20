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Несколько судов в Красноярском крае получили сообщения о "минировании"

В настоящее время их проверяют

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Несколько судов в Красноярском крае получили сообщения о "минировании", их проверяют. Об этом ТАСС сообщили в краевом суде региона.

"[Есть] информация о Железнодорожном суде Красноярска, Ачинском, что их эвакуируют, проверяют. По Дудинке была информация, их проверили - все нормально", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что есть информация о "минировании" еще нескольких судов, в частности Кировского, Ленинского и Советского районного судов Красноярска.

 

Теги
РоссияКрасноярский край
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