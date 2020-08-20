В Новосибирске разрешили провести школьные линейки для первых и выпускных классов

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Школьные линейки в Новосибирске будут проведены 1 сентября для первых и 11 классов, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг.

С 11 августа баням, бассейнам и предприятиям общественного питания в Новосибирской области разрешено возобновить работу. Официальные спортивные соревнования без зрителей проводятся с 1 августа. По состоянию на 20 августа в регионе зафиксировано 10,8 тысяч случав заражения коронавирусом, умерли 329 человек.

"Сегодня состоялось заседания областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, где было принято окончательное решение о проведении школьных линеек в школах Новосибирска для первых и выпускных 11 классов. Это традиция и ее надо сохранять с соблюдением мер предосторожности", - сказал Локоть.

По его словам, по остальным классам решения будут приняты руководством школ в зависимости от ситуации. На самих линейках будет соблюдена дистанция между классами.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 22,4 млн человек, около 787 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 942 106 случаев заражения, выздоровели 755 513 человек, умерли 16 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.