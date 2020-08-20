В Тулуне ввели в эксплуатацию школу на 1 275 мест

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Школу, построенную по программе восстановления районов Иркутской области после паводка 2019 года, ввели в эксплуатацию в Тулуне. Учреждение рассчитано на 1 275 мест, об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Здание поставили на кадастровый учет в Росреестре", - говорится в сообщении.

Школу построила компания "Роснефть" и передала в собственность Иркутской области. Сейчас идет оформление лицензии на осуществление образовательной деятельности. Школа откроется 1 сентября.

Она построена в микрорайоне Угольщиков взамен пострадавших от наводнения школ № 6 и 20. В здании есть два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотека, классы робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии - цифровыми лабораториями.

Еще одну школу на 1 275 мест строят в Тулуне в поселке Березовая Роща.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.