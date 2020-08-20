В Новосибирской области все больницы за исключением двух возобновят плановую медпомощь

"Единственное, что остается у нас две больницы - это 11 больница и 12 больница в городе Новосибирске - они останутся пока как ковид-госпитали в части поступления по экстренным показаниям больных с подозрением на пневмонию. В этих двух учреждениях не будет восстановлена их профильная деятельность <…> . В целом ЦРБ и районные больницы возобновят свою работу по оказанию плановой медицинской помощи", - сказала она.

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Плановая медицинская помощь в Новосибирской области, приостановленная в связи с пандемией коронавируса, начнется во всех медучреждениях региона за исключением двух - городских клинических больниц № 11 и № 12 Новосибирска. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС в Новосибирске в четверг замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Аксенова добавила, что министерство отмечает спад количества зараженных коронавирусом во всех районах, в том числе в Барабинской и Куйбышевской районных больницах, где, по последним данным, было наибольшее число инфицированных. По ее словам, в крупных больницах продолжат работу ковид-отделения, специализирующиеся на поступлении положительных больных, в районах области останутся отделения для пациентов с пневмонией.

После начала планового приема в учреждениях здравоохранения будут по-прежнему соблюдать меры предосторожности, в том числе вести предварительную запись, замерять посетителям температуру, носить маски. Больницы и поликлиники продолжат работать в режиме повышенной готовности.

О намерении в ближайшие дни возобновить плановую медицинскую помощь и диспансеризацию в понедельник рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Ранее он сообщал, что это станет возможным после того, как коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе достигнет показателя 0,8.

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 10 819 человек, выздоровели 9 527 человек, умерли 329 пациентов. Режим ограничений, связанный с пандемией, был введен в области 31 марта и частично действует до сих пор.