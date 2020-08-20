Для 500 тыс. жителей Новосибирской области до конца года хотят провести диспансеризацию

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Учреждения здравоохранения Новосибирской области, в которых после пандемии коронавируса возобновили плановую медицинскую помощь, намерены до конца года принять до 490 тыс. человек на диспансеризацию и профосмотр, сообщила в пресс-центре ТАСС в четверг замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Это почти 80% от числа пациентов за весь прошлый год.

"Мы продолжаем проводить в этом году диспансеризацию и профосмотры. До пандемии нами было осмотрено практически 200 тысяч жителей Новосибирской области в рамках диспансеризации, профосмотра и диспансерного наблюдения. Наша задача посмотреть еще минимум 450-490 тысяч населения Новосибирской области", - сказала Аксенова.

Замминистра отметила, что это очень большая цифра и для ее достижения потребуется тщательная работа Минздрава области и подведомственных медорганизаций. Диспансеризацию будут проводить по предварительной записи с перерывами между приемами для дезинфекции помещений. Также сохранят созданные ранее зоны ожидания, где пациентов обяжут соблюдать социальную дистанцию, исключат обязательное посещение регистратуры, предоставят возможность дистанционно заполнить анкету о состоянии здоровья.

В 2019 году плановую диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 600 тыс. взрослых жителей Новосибирской области.

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 10 819 человек, выздоровели 9 527 человек, умерли 329 пациентов. Режим ограничений, связанный с пандемией, был введен в области 31 марта и частично действует до сих пор.