Сообщения о минировании судов в Красноярском крае оказались ложными

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Сообщения о минировании нескольких зданий судов в Красноярском крае оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Утром в четверг в краевом суде региона сообщили ТАСС, что поступили анонимные сообщения о минировании Железнодорожного суда Красноярска, городских судов Ачинска и Дудинки. Также источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что подобная информация поступила и о судах Кировского, Ленинского, Советского районов Красноярска.

"Да, все сообщения о минированиях оказались ложными", - сказал источник, добавив, что информация об угрозах взрыва поступала по электронной почте.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.