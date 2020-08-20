В СГК заявили о необходимости увеличить в 5-6 раз объем капремонта сетей в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Объем работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей в Новосибирске необходимо увеличить в пять-шесть раз. Об этом в четверг сообщил журналистам советник директора теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске Петр Бажин, отметив, что на сегодняшний день осуществить эти планы не позволяет недостаток средств.

"Те объемы капитального ремонта, которые проводят в текущем году и в прошлых годах, они не совсем достаточны для того, чтобы поддерживать состояние хотя бы в том виде, чтобы не увеличивалась их аварийность и износ. В этом году процент замены у нас составил 0,7% магистральных тепловых сетей при нормативных значениях 3,4%. Элементарно можно посчитать, что раз в пять-шесть необходимо увеличивать объемы капитального ремонта, но, к сожалению допфинансирования найти пока не можем", - рассказал представитель СГК.

Бажин добавил, что для проведения капремонта теплосетей предусмотрены средства в структуре тарифа на теплоэнергию. В этом году эта сумма составляет порядка 430 млн рублей, однако этого недостаточно. Всего в программу капремонта этого года будет вложено 880 млн рублей, отметил Бажин. Помимо тарифных платежей компания покроет расходы за счет собственных средств.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, решить вопрос с недостатком финансирования можно с помощью перехода на долгосрочное тарифное регулирование по методу "альтернативной котельной". Метод предполагает формирование тарифа на десять лет и более. Инвестор и местные власти изначально просчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Новый тариф на тепло позволяет компаниям инвестировать в модернизацию теплоснабжающей инфраструктуры.

"Он [метод] дает инвестору понимание возвратности вложенных средств в долгосрочной перспективе, а потребителю - понимание динамики роста тарифов. Наше предложение по Новосибирску - вложения в теплосетевое хозяйство на уровне 13-14 млрд рублей за несколько лет", - процитировала пресс-служба директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова.

В июне представители компании СГК также заявляли, что компания увеличила затраты на ремонт теплосетей в Новосибирске более чем на 20%. Это связано с тем, что в ноябре прошлого года в городе произошло несколько серьезных коммунальных аварий. Самая крупная из них произошла в Северо-Чемском жилмассиве на окраине города, отопление было отключено в 43 домах и нескольких социальных объектах на протяжении почти трех суток. В 2019 году на ремонт направили 770 млн рублей.

О компании

Сибирская генерирующая компания работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.