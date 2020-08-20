В Приангарье с начала года возбудили более 1 тыс. уголовных дел о незаконных рубках леса

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Иркутской области, которая является одним из лидеров в РФ по масштабу нелегальных рубок, за семь месяцев 2020 года возбудили более 1 тыс. уголовных дел по фактам незаконных вырубок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"За семь месяцев 2020 года специалистами министерства лесного комплекса и лесничествами проведено почти 17 тыс. проверок для предотвращения и выявления фактов незаконных рубок. Кроме того, состоялось 11 тыс. проверок по исполнению лесопользователями требований лесного законодательства и условий договоров. Возбуждено больше тысячи уголовных дел по фактам нелегальных рубок, к уголовной ответственности привлечено 322 человека", - говорится в сообщении.

Сейчас перед властями стоит задача развивать дистанционный мониторинг выявления нелегальных рубок, что должно привести к снижению их количества. На данный момент с помощью дистанционного мониторинга выявляется почти 72% незаконных вырубок.

Как сообщал ТАСС, объем незаконных вырубок леса в Иркутской области с начала 2020 года сократился почти на 43% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По состоянию на 24 июля 2020 года зафиксировано 1 тыс. 206 фактов незаконных рубок в объеме порядка 226,25 тыс. куб. м.

Сокращению способствовали различные меры по усилению государственного надзора в лесах. Это, в частности, рейды по выявлению нелегальных рубок, проверки сопроводительных документов у водителей лесовозного транспорта, проверки водного транспорта, который перевозит древесину. Также ведется космический мониторинг для выявления незаконных вырубок.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в январе сообщал, что основная часть незаконных вырубок леса в 41 регионе России, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область. В Приангарье сосредоточено 60-80% нелегальных рубок. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2018 году на регион пришлось более половины незаконных рубок, выявленных в России. В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны.