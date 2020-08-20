Первое в Красноярском крае дело о руководстве преступным сообществом рассмотрят присяжные

"20 августа 2020 года в Красноярском краевом суде в закрытом режиме завершилось предварительное слушание по делу Константина Найбауэра (Кости Канского), обвиняемого по редкой статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") <…> Суд, рассмотрев представленные материалы дела, назначил дату формирования коллегии присяжных заседателей на 17 сентября 2020 года, [заседание] будет также проходить в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в суде, это первое подобное дело в Красноярском крае. По информации суда, Найбауэр сам выразил желание, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

Как сообщал ранее ТАСС, 55-летний Найбауэр был задержан в октябре прошлого года сотрудниками уголовного розыска при поддержке СОБР. Сотрудники полиции провели обыски из числа близкого окружения Кости Канского, были изъяты оружие, наркотики и документы. По информации из открытых источников, Найбауэр ранее был дважды судим.

В 2019 году по инициативе президента России Владимира Путина в России была ужесточена уголовная ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ. Эта статья предполагает наказание в виде заключения под стражу на сроки от 8 до 15 лет.