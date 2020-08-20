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Экологические проблемы в Усолье-Сибирском

Под землей на "Усольехимпроме" накоплено более 18 тыс. тонн нефтяных отходов

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что эту подземную нефтяную линзу предстоит ликвидировать совместно с федеральными структурами и Росатомом
Территория бывшего химкомбината "Усольехимпром" Светлана Латынина/ТАСС
Описание
Территория бывшего химкомбината "Усольехимпром"
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Объем нефтепродуктов, которые накоплены под землей на промплощадке бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области и могут попасть в Ангару, превышает 18 тыс. тонн. Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на встрече с общественностью.

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"Подземная нефтяная линза, в которой, по нашим данным, располагается более 18 тыс. тонн нефтяных отходов. Мы вместе с федеральными структурами, с Росатомом должны ликвидировать ее", - сказал Кобзев.

Как сообщал ТАСС, ликвидация нефтяной линзы вошла в план первоочередных мероприятий по рекультивации промплощадки "Усольехимпрома". В 2020 году специалисты планируют локализовать нефтепродукты, так как есть риск их утечки в Ангару. Далее будут модернизированы пруды для сбора нефтепродуктов и ликвидирован очаг.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку. Промплощадку уже взяли под охрану войска Росгвардии, специалисты Минобороны ее обследовали. Сейчас в Усолье-Сибирское на ликвидации загрязнения работают специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичЭкологические проблемы в Усолье-Сибирском
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