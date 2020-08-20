Томский губернатор снял действовавший из-за пожаров режим ЧС

ТОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отменил режим ЧС, введенный неделю назад в регионе из-за ухудшения пожароопасной обстановки в регионе. Об этом сообщается в распоряжении губернатора, размещенном в четверг на сайте областной администрации.

"В связи с нормализацией лесопожарной обстановки <...> отменить на территории Томской области <...> режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - говорится в распоряжении губернатора региона.

12 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением обстановки с лесными пожарами - за пять дней площадь лесных пожаров выросла в четыре раза - до 2,1 тыс. га. Причина возникновения большинства лесных пожаров в области на тот момент - погодные условия: с начала августа наблюдался дефицит осадков, среднесуточная температура воздуха поднялась до отметки плюс 30 градусов и выше.

Спустя два дня в Томской области прошли дожди, которые помогли снизить класс пожароопасности до низкого и сократить площадь пожаров почти вдвое - до 1,1 тыс. га, к обеду 17 августа возгорания в лесах на площади 1,4 тыс. га были локализованы, а 18 августа - полностью потушены.