Власти планируют к сентябрю заключить контракт на подготовку проекта селезащиты Байкала

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют до конца августа провести конкурс по выбору компании для разработки проекта защиты Байкала и его побережья от схода селей, с которыми в озеро могут быть смыты отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на встрече с общественностью.

"К концу августа выйдем на конкурсные процедуры и заключим контракт на проектные решения по селезащите. До 1 мая 2021 года мы планируем получить этот проект и приступим к его реализации, чтобы жизнь прибрежных территорий Байкала сделать безопасной", - сказал Кобзев.

По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В Байкальске, где находится закрывшийся в 2013 году БЦБК, последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла постоянных и временных рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическому сходу селей, вместе с ними в Байкал попадут миллионы тонн токсичных отходов БЦБК, которые хранятся в специальных картах-накопителях на побережье.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Иркутской области рассчитывают в ближайшие два-три года построить капитальные селезащитные сооружения. В качестве временного решения проблемы на период подготовки к строительству русла рек очистили от наносов.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. В картах-накопителях за 50 лет работы комбината накоплено порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных. Ликвидировать их планируется к 2024 году.