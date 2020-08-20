Десять ФАПов заработали на территориях Иркутской области, пострадавших от паводка

ТАСС, 20 августа. Десять новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) заработали на территориях Иркутской области, которые пострадали летом 2019 года от затопления, сообщила журналистам в четверг пресс-служба зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который в четверг провел видеоселекторное совещание с исполняющим обязанности главы региона Игорем Кобзевым.

"На сегодняшний день завершено строительство и введены в эксплуатацию образовательная школа на 1 275 мест в Тулуне (микрорайон Угольщиков), десять фельдшерско-акушерских пунктов, лыжная база", - говорится в сообщении.

В ходе совещания Хуснуллин анонсировал свой визит в Иркутскую область, отметив, что государство выделило колоссальные средства на восстановление жизнеобеспечения затопленных территорий, существенный объем работ уже завершен.

"В начале сентябре планируется сдача детского диагностического центра в Тулуне, жилых домов для железнодорожников, завершение благоустройства улицы Ленина. В это время я планирую посетить Тулун и Нижнеудинск и посмотреть на результаты работ, также буду обязательно встречаться с жителями, чтобы из первых уст узнать их мнение о проделанной работе", - сказал он.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах подтопило почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыло потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.