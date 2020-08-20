В Иркутской области планируют построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют построить до 2025 года 150 фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи. Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на встрече с общественностью.

"Система здравоохранения выдержала испытание пандемией, но вместе с тем обострились все ее хронические заболевания. Мы обязаны преодолеть отсталость отрасли. Мы запланировали до 2025 года построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов", - сказал Кобзев.

По его словам, также будет пересматриваться система оказания скорой медицинской помощи. "Я неоднократно встречался с врачами, фельдшерами, видел техническое оснащение, которое имеет эта структура. Быт на низком уровне. Да, есть поступления техники, но требуются дополнительные управленческие решения по ее укомплектованию", - пояснил глава региона.

До конца 2024 года власти также планируют открыть более 20 гериатрических кабинетов для оказания медицинской помощи пожилым людям, их диспансерного наблюдения.