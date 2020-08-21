Жители Кузбасса добились отмены строительства углепогрузочной станции на юге региона

КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Кузбасса намерено отозвать разрешение на строительство углепогрузочной станции с железнодорожными путями для разреза "Кузнецкий Южный" в Новокузнецком районе, из-за которой произошел конфликт между местными жителями и угольщиками. Об этом в пятницу сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем официальном Telegram-канале .

В середине июня угольщики приостановили строительство железнодорожной станции для погрузки угля в районе поселка Черемза из-за протестов местных жителей, которые обустроили палаточный лагерь на месте строительства. Граждане считают, что работы ведутся с нарушениями, а запуск объекта негативно скажется на экологии близлежащих поселков. По информации местных СМИ, в четверг, 13 августа, конфликт между жителями и угольным предприятием обострился, на место палаточного лагеря выехали сотрудники ОМОН и МВД.

"За прошедшую неделю разрез "Кузнецкий Южный" не смог провести необходимую работу с населением и наладить конструктивный диалог не только с черемзинцами, но и с жителями соседних населенных пунктов, которых также волнует проблема строительства углепогрузочной станции. Правительство Кузбасса не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции, так как компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением. Принято решение об отмене разрешения на строительство путей необщего пользования станции "Кузнецкая", - написал Цивилев.

Разрез "Кузнецкий Южный" с собственной углепогрузочной станцией и технологической дорогой строят на территории Новокузнецкого района и Мысковского городского округа на юге Кузбасса. Лицензия на добычу с запасами около 240 млн тонн угля получена предприятием в 2019 году. Углепогрузочный комплекс планировалось разместить на удалении 2,4 км от ближайших жилых домов, при этом подъездные железнодорожные пути находятся менее чем в 400 метрах от жилой застройки поселка Черемза. Строительство станции планировалось завершить к концу текущего года, чтобы с 2021 года предприятие начало добычу и отгрузку угля. Нарушений в документах на строительство выявлено не было. В настоящий момент не уточняется, как будет осуществляться добыча и отгрузка угля без необходимой транспортной инфраструктуры.