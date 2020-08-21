В Иркутской области с 24 августа разрешили открыться бассейнам

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области разрешили с 24 августа открыться бассейнам, деятельность которых была приостановлена с конца марта из-за пандемии нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 24 августа в Иркутской области бассейны откроются для всех желающих. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора № 59-уг (указ о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса - прим. ТАСС), - говорится в сообщении.

Рекомендовано организовать посещение бассейнов по предварительной записи, поскольку пока они будут рассчитаны на прием 50% посетителей от установленной нормы.

По данным регионального оперативного штаба, в Иркутской области подтверждено 16 086 случаев заражения. За время пандемии в регионе выздоровели 13 495 человек, умерли 178. Иркутская область остается на первом месте в Сибирском федеральном округе по распространению инфекции. Временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев ранее сообщал ТАСС, что эпидемиологическая ситуация в регионе начала стабилизироваться.

С 14 мая в Приангарье начали снимать ограничения. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. С 1 августа власти разрешили открыться заведениям общепита, а с 18 августа - кинотеатрам. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%.