В Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами использовали взрывы

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Метод взрывных работ впервые применили при тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Министерства лесного хозяйства региона.

"В Богучанском районе провели взрывы при тушении трех крупных пожаров в труднодоступных местах. Использование взрывных технологий является полномочием федеральных органов власти, которые выполняют специалисты ФБУ "Авиалесоохрана", - говорится в сообщении.

Взрывы проводятся в труднодоступных местах, где нет дорог и невозможно применить спецтехнику. Авиация доставляет лесных пожарных в труднодоступные места, где они создают опорные минерализованные зоны. Опашку из-за отсутствия спецтехники провести невозможно и тогда используется взрывчатка. Всего в Богучанском районе планируется проложить 10 км таких полос.

Как отмечают специалисты министерства, анализ пожароопасных сезонов 2018 и 2019 годов показал, что существует тенденция по смещению пожаров в труднодоступные территории края. Поэтому власти региона провели переговоры с Рослесхозом и Авиалесохраной о включении края в государственное задание на проведение взрывных работ.

По оперативной информации лесопожарного центра на утро пятницы, на территории края действуют 66 лесных пожаров на общей площади 64 тыс. га. Горят леса в Эвенкийском, Кежемском, Туруханском, Богучанском, Тасеевском районах, Северо-Енисейском, Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В регионе действует режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен.

В конце августа прошлого года в регионе горело около 290 тыс. га тайги. Всего в 2019 году в крае было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.