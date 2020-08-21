При строительстве четвертого моста в Новосибирске под Транссибом проложат тоннель

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Тоннель под Транссибирской магистралью проложат в ходе строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, одного из крупнейших инфраструктурных проектов в стране. Об этом в пятницу сообщил журналистам гендиректор производственной фирмы "ВИС" - генерального подрядчика работ - Руслан Семенов.

"Мы масштабно будем выносить сети, строить тоннель под Транссибом, используя современные технологии с задавливанием труб шпунта в насыпь. Проектные решения уже согласованы", - сообщил Семенов.

Он добавил, что в настоящее время подрядчики работают на восьми опорах из 16, к концу года планируют зайти в русло реки и приступить к строительству пилона (опоры - прим. ТАСС) на правом берегу, масштабно провести монтаж металлоконструкций пролетных строений.

При проведении работ строители столкнулись с проблемой, связанной со сложным геологическим строением участка - породы имеют высокую плотность, что затрудняет бурение. Однако сложности никак не скажутся на сроках проведения работ и объемах финансирования, резюмировал Семенов.

О проекте

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что четвертый мост станет высокоскоростной магистралью, он будет состоять из мостового перехода через Обь, тоннеля и развязок. Проект предусматривает большой объем работ и обеспечивает рабочими местами сразу несколько региональных предприятий.

"На данный момент на площадке уже трудятся 400 человек, в ближайшее время количество рабочих увеличится двукратно. Очень важно, что исполняется наша договоренность - здесь зарегистрировано отдельное предприятие, налоги идут в бюджет области. Максимально используются материалы и оборудование, изготовленные в нашем регионе. Например, цемент - искитимский", - рассказал Травников журналистам.

Трафик на строящемся мосту, вложения в который планируется окупать за счет платного проезда, будет достигать 80 тыс. автомобилей в сутки, рассказал гендиректор компании "Национальные транспортные концессии" Павел Овчинников. Такой показатель окупит вложенные в проект средства. Цену проезда установят позже совместно с концедентом - правительством Новосибирской области.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией (СКК) в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км.

Ожидается, что при общей смете проекта примерно в 40 млрд рублей из федерального бюджета на строительные работы выделят 26 млрд, около 3,8 млрд на подготовку площадки пойдет из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

Для строительства моста будет установлено 13 опор, стоимость этапа строительства непосредственно самого моста составит 7,5 млрд рублей. Данный этап планируют завершить в 2022 году. Протяженность моста будет 1,5 км.

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