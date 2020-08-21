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В Иркутской области в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали

Всех пострадавших, среди которых десятилетний ребенок, госпитализировали

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в пятницу на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области, в результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня в 18:30 (13:30 мск) на федеральной трассе Р-258 "Байкал" столкнулись автомобили Toyota Mark II и Mercedes. В результате 34-летний водитель Toyota скончался на месте до приезда медиков. Его десятилетний сын с травмами доставлен в больницу. 40-летний водитель и два пассажира Mercedes госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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