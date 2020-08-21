S7 прорабатывает возможность запуска полетов из Новосибирска в Анталью

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Авиакомпания S7 прорабатывает возможность запуска авиарейсов из Новосибирска в турецкую Анталью, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Накануне Росавиация со ссылкой на решение правительства сообщила, что авиакомпании могут возобновить международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Ранее международные полеты можно было выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"S7 Airlines прорабатывает варианты старта полетов из Новосибирска в Анталью с начала сентября", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас S7 летает из Москвы в Анталью и Даламан. Ранее сегодня "Победа" сообщила о планах запуска с 17 сентября рейсов из Казани в Анталью.

Россия с 1 августа начала возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии международные авиарейсы. Сейчас разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.