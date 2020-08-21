Томская область отремонтирует трассу, связывающую три региона Сибири, к 2024 году

ТОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Томской области заключили пятилетний контракт на сумму около 3 млрд рублей на реконструкцию 36 км автодороги Камаевка - Асино - Первомайское, которая обеспечивает круглогодичное сообщение региона с Кемеровской областью и Красноярским краем. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Томская область приступает к реконструкции трассы Камаевка - Асино - Первомайское. Томскавтодор заключил государственный контракт на сумму 2,93 млрд рублей с подрядной организацией АО "Автодорстрой" на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское протяженностью 36,2 км", - говорится в сообщении.

Согласно контракту, работы на объекте пройдут в два этапа. На первом - с даты заключения контракта до 1 октября 2022 года - подрядчик произведет реконструкцию 19,2 км трассы. Цена первого этапа составляет 1,68 млрд рублей. Второй этап - с 10 января 2021 года по 15 декабря 2023 года - предусматривает реконструкцию еще 17 км трассы. Стоимость второго этапа - 1,25 млрд рублей.

В результате работ будет расширена проезжая часть, увеличена допустимая скорость движения, нагрузка и пропускная способность. 500 млн рублей на первый этап работ будет выделено из федерального бюджета.

Автодорога Камаевка - Асино - Первомайское является главной дорогой для развития одного из крупнейших в стране лесопромышленного комплекса на востоке Томской области. Там в рамках межправительственных соглашений китайский инвестор создает лесопромышленный парк из десяти заводов общей стоимостью более 30 млрд рублей. Помимо этого, автодорога обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение четырех районов с областным центром, а также с соседними регионами - Кемеровской областью и Красноярским краем через дорогу Томск Мариинск.