В Новосибирске начали строительство двух из семи поликлиник по проекту ГЧП

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Подготовку к строительству поликлиник №22 и №13 начали в Кировском районе Новосибирска, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. Объекты возводят по одному из крупнейших проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), который предусматривает строительство семи городских поликлиник совместно с холдингом "ВИС".

"Начались подготовительные работы на строительных площадках поликлиник №22 и №13 в Кировском районе Новосибирска, возводящихся в рамках крупнейшего в России ГЧП-проекта в сфере здравоохранения по строительству семи поликлиник", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, подрядчик получил разрешения на расчистку площадок, в том числе скос травы и древесной поросли. С 24 августа строители приступят к вывозу строительного и коммунального мусора, валке ликвидной древесины. В ближайшее время начнут подготовку территорий поликлиник №2 и №7.

Соглашение о ГЧП по строительству, финансированию и техническому обслуживанию сети современных медицинских учреждений было подписано губернатором Андреем Травниковым на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Частным партнером проекта по итогам конкурса стала "Седьмая концессионная компания", входящая в группу "ВИС". Проект стал первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, сообщает пресс-служба правительства.

Планируется, что семь поликлиник общей мощностью 6,5 тыс. посещений в смену появятся в Новосибирске до конца 2022 года. Сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, создать региональный клинический дата-центр. Объем инвестиций в проект составит 8 млрд рублей, в том числе 80% от суммы - частные инвестиции.

В начале года глава регионального Минэкономразвития Лев Решетников сообщал, что проектирование семи поликлиник по концессионному соглашению в Новосибирске завершится весной, а летом начнется их строительство. Позднее сроки проектирования были перенесены на осень в связи с уточнением технического задания — в ходе работ по проектированию были проведены консультации с публичным партнером и главными врачами поликлиник для уточнения потребностей медучреждений в помещениях и их оснащении оборудованием.