Бывшего вице-мэра Красноярска заподозрили в необоснованном расходовании бюджетных средств

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего вице-мэра Красноярска, руководителя департамента социального развития администрации города, из-за необоснованного расходования средств бюджета, выделенных на школьное питание. Об этом в пятницу сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Красноярска по факту необоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на организацию питания школьников", - говорится в сообщении. По данным ведомства, дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Бывшая чиновница допустила грубые нарушения возложенных на нее обязанностей по контролю деятельности муниципального предприятия "Школьный комбинат питания". Так, она согласовала заключение крупных сделок, что привело к возникновению кредиторской задолженности, способствующей банкротству. Приобретение продукции по завышенной стоимости повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 12 млн рублей. В сообщении не указывается фамилия фигурантки уголовного дела.

Сейчас должность руководителя департамента соцразвития администрации занимает Оксана Урбанович. В начале года она сменила на этой должности Наталью Боброву, которая возглавляла департамент в течение двух лет.