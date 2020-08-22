Пловцы из Красноярска отметили День флага России 180-километровым заплывом по Енисею

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Красноярские пловцы совершили заплыв по Енисею в честь Дня Государственного флага РФ, проплыв 180 км, сообщили в субботу ТАСС в Минспорта региона.

"Стартовал он (заплыв) 19 августа в селе Новоселово. Протяженность - 180 км. Принимали участие восемь спортсменов, среди них чемпионы мира по плаванию в холодной воде. Заплыв успешно завершился, участники финишировали в заливе Шумиха под Красноярском, все вместе вышли с флагами из воды", - сказал собеседник агентства.

Участники на маршруте сменяли друг друга каждые полчаса. На дистанции находился врач, все спортсмены в норме, чувствуют себя хорошо, сказали в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что эстафета проводилась в честь Дня Государственного флага, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также памяти погибшего Николая Петшака - чемпиона и рекордсмена мира по плаванию в холодной воде, участника заплыва через Берингов пролив.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".