День российского флага в Сибири отмечают украшением мостов и мотопробегами

ТАСС, 22 августа. День Государственного флага РФ в регионах Сибири отмечают праздничными мотопробегами и украшением мостов российским триколором. Так, на Алтае флаги раздают прохожим на популярном у туристов пешеходном мосту, а в Новосибирске в цвета российского триколора подсветят метромост через реку Обь, рассказали ТАСС власти сибирских регионов и организаторы акций.

Мосты и флаги

В Новосибирске планируется завершить празднование Дня Российского флага подсветкой новосибирского метромоста, который считается самым длинным в мире крытым метромостом (его общая протяженность превышает 2 км), цветами российского триколора, сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"Это самый протяженный над водой метромост и самая протяженная подсветка в стране. Подсветка будет освещать Новосибирск в течение всего вечера и ночи", - сказала Терешкова.

Украсили мост российскими флагами и на Алтае. Как сообщил ТАСС сопредседатель ОНФ в Республике Алтай Андрей Ищенко, в честь праздника активисты "Молодежки ОНФ" совместно с сотрудниками Росгвардии развесили флаги Российской Федерации на Айском пешеходном мосту, который соединяет Алтайский Край с Республикой Алтай и является популярным туристическим объектом. Также участники акции раздавали флажки туристам.

"Это два региона-соседа, которые очень дружно живут. Это очень символичное место, где встречаются два Алтая над одной мощной рекой Катунь. И в части патриотического воспитания, мы считаем, что это очень важная акция для молодого поколения. Ведь символ РФ - это флаг, и очень приятно, когда несколько поколений проводят эти акции и участвуют в них", - сказал собеседник агентства.

Мотопробеги и донорство

В Иркутске в честь праздника местные байкерские объединения устроили мотопробег, цель которого - не только поздравить горожан с праздником, но и привлечь внимание к теме донорства крови. Колонна из 13 мотоциклистов проехала по центральным улицам города с флагами России.

"Доносили идею о необходимости сдавать кровь, присоединяться к донорскому движению, потому что в связи с карантином число доноров уменьшилось", - рассказали ТАСС иркутские представили "Молодежки ОНФ", которые стали организаторами мотопробега.

Вело-, авто- и мотопробеги в День флага и накануне состоялись и в других городах Иркутской области. Так, утром 21 августа из Иркутска выдвинулась колонна из семи автомобилей с государственными флагами. Участники проехали около 400 км до города Тулун, где их встретила вторая колонна автомоиблистов. А байкеры из Тулуна и Саянска колонной из 50 человек устроили мотопробег до поселка Куйтун, где по прибытии поздравили местных жителей с праздником.

Совершили автопробег и омские байкеры. Они отправились в путь по центральным улицам города на 15 мотоциклах. Российский флаг украсил каждое транспортное средство.

Российский триколор получил статус национального флага 29 лет назад. Соответствующее постановление власти РСФСР приняли 22 августа 1991 года. День Государственного флага России был установлен в 1994 году.