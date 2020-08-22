Минздрав Омской области заявил, что в анализах Навального нашли алкоголь и кофеин

"Врачи БСМП-1, которые лечили Алексея Навального, готовы оказать любое взаимодействие как родственникам, так и врачам зарубежной клиники и предоставить любую информацию или оказать помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сопровождавшим рейс с Навальным была передана детальная выписка его анализов, согласно которой "в моче обнаружен алкоголь и кофеин".

В субботу Навальный был доставлен в немецкую клинику Charite, врачи которой сейчас проводят диагностику его состояния.

Самолет с блогером прибыл из Омска в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Изначально российские медики возражали против его транспортировки из-за нестабильного состояния. 21 августа вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.