Ребенок погиб и шесть человек пострадали в ДТП под Тюменью

ТАСС, 22 августа. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ишимском районе Тюменской области, в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по региону.

"Автомобили Nissan и Geely столкнулись сегодня на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области. Четырехлетняя пассажирка Nissan погибла, врачам не удалось ее спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек из обеих машин", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Nissan при обгоне грузовика на мокрой дороге выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили о шести пострадавших в ДТП.