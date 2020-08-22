{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ребенок погиб и шесть человек пострадали в ДТП под Тюменью

Два автомобиля столкнулись на дороге Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск

ТАСС, 22 августа. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ишимском районе Тюменской области, в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по региону. 

"Автомобили Nissan и Geely столкнулись сегодня на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области. Четырехлетняя пассажирка Nissan погибла, врачам не удалось ее спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек из обеих машин", - говорится в сообщении. 

По предварительным данным, водитель Nissan при обгоне грузовика на мокрой дороге выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. 

Ранее в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили о шести пострадавших в ДТП.

Теги
РоссияТюменская область
Госпитализация Алексея Навального
Минздрав Омской области заявил, что в анализах Навального нашли алкоголь и кофеин
В субботу Навальный был доставлен в немецкую клинику Charite, врачи которой сейчас проводят диагностику его состояния
Читать полностью