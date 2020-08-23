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В Красноярском крае в селе староверов откроют мараловодческую ферму для лечебного туризма

В рамках проекта по развитию туризма в Таятах планируется также запуск прогулочного катера по реке Казыр до реки Туба

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Мараловодческое хозяйство, на базе которого планируется развивать лечебный туризм, планируется открыть в декабре 2020 года в отдаленном селе Таяты на юге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил глава Каратузского района Константин Тюнин.

Таяты - таежное село, основанное в конце XIX вера староверами, которые и сейчас составляют значительную часть жителей населенного пункта. Численность населения около 600 человек.

"В ближайшее время, я думаю - в декабре, мараловодческое хозяйство в Таятах откроем. На базе этого хозяйства мы будем развивать сферу туризма. В том числе лечебного и событийного", - сказал Тюнин.

По его словам, местный предприниматель уже устанавливает ограждения, закупил стадо маралов, а также холодильное оборудование и концентрат для пантовых ванн.

Тюнин добавил, что в рамках проекта по развитию туризма в Таятах планируется запуск прогулочного катера по реке Казыр до реки Туба. Сейчас эти места популярны среди любителей сплавов по рекам.

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