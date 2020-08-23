На форуме в Красноярске определили молодежные проекты, которые получат грантовую поддержку

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Определены победители грантового конкурса молодежных инициатив, входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Рекомендовано подержать 58 проектов из 26 регионов на общую сумму 31,778 млн рублей, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Итоги конкурса подвели на площадке форума "Территории инициативной молодежи (ТИМ) "Бирюса" в Красноярске. В этом году форум, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и действующих ограничений, проводился онлайн.

"Всего было подано 606 заявок, из которых 380 были публично презентованы экспертам конкурса. К присуждению грантовой поддержки рекомендованы 58 проектов из 26 субъектов РФ на общую сумму 31 778 000 рублей", - сказал представитель Росмолодежи. Размер гранта составляет от 31 тыс. рублей до 1,493 млн рублей.

Больше всего проектов выбрано среди направлений по инициативам творческой молодежи - 13, а также добровольчество - 12. Также поддержку получили проекты, связанные со студенческими инициативами, добровольчеством, развитием социальных лифтов, патриотическим воспитанием, спортом и туризмом, межнациональным взаимодействием, укреплением семейных ценностей и молодежными медиа. Участники форума в возрасте от 18 до 30 лет направляли свои социально значимые проекты в автоматизированную информационную систему "Молодежь России", защитили их в рамках онлайн-форума "Бирюса - 2020".

Оператором грантового конкурса молодежных инициатив выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Главная цель проекта - вовлечение молодежи в творческую деятельность, социальную практику, повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи, а также создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи.