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На форуме в Красноярске определили молодежные проекты, которые получат грантовую поддержку

Представитель Росмолодежи сообщил, что всего будет поддержано 58 проектов из 26 регионов страны на общую сумму почти 32 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Определены победители грантового конкурса молодежных инициатив, входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Рекомендовано подержать 58 проектов из 26 регионов на общую сумму 31,778 млн рублей, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Итоги конкурса подвели на площадке форума "Территории инициативной молодежи (ТИМ) "Бирюса" в Красноярске. В этом году форум, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и действующих ограничений, проводился онлайн.

"Всего было подано 606 заявок, из которых 380 были публично презентованы экспертам конкурса. К присуждению грантовой поддержки рекомендованы 58 проектов из 26 субъектов РФ на общую сумму 31 778 000 рублей", - сказал представитель Росмолодежи. Размер гранта составляет от 31 тыс. рублей до 1,493 млн рублей.

Больше всего проектов выбрано среди направлений по инициативам творческой молодежи - 13, а также добровольчество - 12. Также поддержку получили проекты, связанные со студенческими инициативами, добровольчеством, развитием социальных лифтов, патриотическим воспитанием, спортом и туризмом, межнациональным взаимодействием, укреплением семейных ценностей и молодежными медиа. Участники форума в возрасте от 18 до 30 лет направляли свои социально значимые проекты в автоматизированную информационную систему "Молодежь России", защитили их в рамках онлайн-форума "Бирюса - 2020".

Оператором грантового конкурса молодежных инициатив выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Главная цель проекта - вовлечение молодежи в творческую деятельность, социальную практику, повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи, а также создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи.

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РоссияКрасноярский край
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