В Омске выявили превышение нормы содержания в воздухе шести загрязняющих веществ

ОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска выявил в ночь на понедельник в воздухе в северной части Омска, где расположены крупнейшие нефтехимические предприятия города, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака, диоксида азота, оксидов азота и углерода, сероводорода и этилбензола. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

"Передвижная эколаборатория в ночное время выезжала на отбор проб воздуха. Первый отбор проб произведен по адресу ул. Лукашевича, 33. Зафиксированы превышения по этилбензолу - 1,03 ПДК и сероводороду - 1,1 ПДК. Второй отбор... на ул. Доковской - превышение по сероводороду - 5,1 ПДК. Третий отбор <…> у ТЭЦ-4: превышение по сероводороду - 2,4 ПДК, диоксиду азота - 2,0 ПДК. Четвертый отбор проб произведен на ул. Комбинатской напротив завода СК ["Омский каучук"]: превышение по сероводороду - 2,5 ПДК, аммиаку - 2,8 ПДК, оксиду азота - 5,5 ПДК", - сказали в пресс-службе, добавив, что на автоматизированном посту на ул. 4-я Поселковая зафиксировано 1,3 ПДК оксида углерода.

Результаты измерений были переданы в Росприроднадзор, так как предполагаемые источники выбросов подлежат федеральному экологическому надзору. ТАСС запросил комментарии у ГК "Титан", которой принадлежит завод "Омский каучук", и АО "ТГК-11", в структуру которой входит ТЭЦ-4.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента РФ, снизить выбросы на 22,5%.