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Пандемия COVID-19

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до 30 сентября

При этом с 1 сентября возобновят работу организации дополнительного образования

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, принятый в марте в Новосибирской области из-за коронавируса, продлен до 30 сентября. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава региона Андрей Травников.

"Предлагаю режим повышенной готовности продлить до 30 сентября", - сказал Травников.

Он объяснил это тем, что несмотря на благоприятную эпидемиологическую обстановку, регион с нового учебного года готовится к новым рискам эпидемий гриппа и коронавируса.

Кроме того, по словам Травникова, с понедельника возобновили работу организации фитнес-индустрии, независимо от форм собственности. С 1 сентября также возобновят работу организации дополнительного образования.

С 11 августа баням, бассейнам и предприятиям общественного питания в Новосибирской области разрешено возобновить работу. Официальные спортивные соревнования без зрителей проводятся с 1 августа.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия COVID-19
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