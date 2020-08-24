Ученые скорректируют турмаршруты по Алтаю для снижения пробок от потока туристов

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Ученые Алтайского госуниверситета (АлтГУ) совместно с коллегами из Русского географического общества (РГО) до конца года проведут исследования туристических потоков, состояния дорог и популярности достопримечательностей Алтайского Края и Республики Алтай, чтобы составить кольцевой туристический маршрут по Алтаю наподобие "Золотого кольца". Он позволит сократить число пробок из-за наплыва туристов и повысить инвестиционную привлекательность этих регионов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АлтГУ.

Туристы едут в два соседних региона Алтая - Алтайский край и Республику Алтай, турпоток в оба региона составляет не менее 2 млн человек в год в каждый. На Алтае представлены все виды туризма - от размещения на турбазах до конных маршрутов и альпинизма. В этом году турбазы в крае заработали с 27 июня, в Республике Алтай - с 3 июля. При этом власти регионов и эксперты прогнозируют рост числа приезжих в этом году минимум на 5-10%.

"Проект предусматривает развитие автодороги (туристического маршрута - прим. ТАСС), которая позволит разгрузить туристские локации, способствовать формированию относительно коротких и разносторонних маршрутов. В настоящее время задачей по исследованию туристского потока, объектов туристского интереса и инвестиционных площадок занимается АлтГУ и члены Русского географического общества", - цитирует пресс-служба директора Института географии АлтГУ Александра Дунца.

Как пояснил ТАСС Дунец, сейчас туристы посещают преимущественно достопримечательности вдоль федеральной трассы Р-256 (Чуйский тракт), что приводит к пробкам на дороге, которые становятся все серьезнее с ростом числа туристов. При этом проводить работы по расширению тракта также невозможно, так как это испортит внешний вид маршрута, превратив его в "постоянную стройку", считает эксперт.

В связи с этим ученые до конца 2020 года изучат возможные маршруты, состояние инфраструктуры и дорог на них, а также инвестиционную привлекательность территорий и составят собственный кольцевой маршрут наподобие "Золотого кольца России". Маршрут позволит разгрузить Чуйский тракт, снизить число пробок, увеличит число популярных достопримечательностей и инвестиционную привлекательность регионов Алтая за счет новых туристических направлений и стоянок.

В начале 2021 года результаты исследований, схема маршрута и рекомендации по улучшению и ремонту инфраструктуры будут представлены властям Алтайского края и Республики Алтай, а также направлены в Ростуризм, чтобы включить данный маршрут в формирующий национальный проект "Туризм".